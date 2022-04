Abteilungsleiter Ralph Schröder und seine Stellvertreterin Ariane Schröder stehen aus zeitlichen Gründen bei der Mitgliederversammlung (Freitag, 29. April, 19 Uhr, Gaststätte) der Handballer des TSV Speyer nicht mehr zur Wiederwahl.

Eine Nachfolgeregelung sei in Aussicht. teilte Benjamin Eisensteck, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, der RHEINPFALZ auf Anfrage mit. Er kündigte an, dass die Speyerer zur neuen Runde fünf weitere Mannschaften melden, darunter ein zweites Herrenteam (B-Klasse).

Spiel vorverlegt

Im Jugendbereich strebe der TSV die Qualifikation für höhere Klassen an. Am Freitag, 20. Mai, feiern die Ballwerfer gemeinsamen Abschluss in der Walderholung. Das traditionelle Turnier in Erinnerung an Förderer Franz Schreiber steigt am Samstag, 18. Juni.

Die Verbandsligapartie des Meisters gegen SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam/Kuhardt beginnt am Sonntag vorverlegt um 18 Uhr (Osthalle).