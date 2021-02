Janek Messerschmitt, genannt der Büffel, spielt auch in der nächsten Runde für Verbandsligist TSV Speyer am Kreis. Das haben die Kobras am Dienstagabend mitgeteilt.

Er habe in seiner ersten Saison in Speyer eine super Truppe kennengelernt und sei sehr herzlich aufgenommen worden, ließ Messerschmitt wissen. Er schätze den Zusammenhalt auf und neben dem Platz.