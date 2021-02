1000 Kilometer hat Pfalzligist HSG Dudenhofen/Schifferstadt bei seiner Laufchallenge in dieser Woche gepackt, wie der Verein am Donnerstagabend informierte. Die Mannschaft tritt derzeit in drei Wochen in drei Gruppen gegeneinander an.

Dudenhofen/Schifferstadt kürt wöchentlich die stärkste Gruppe, den fleißigsten Handballer und den schnellsten Lauf. Als Preis winken nahrhafte Getränke.