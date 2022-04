Das für Samstag angesetzte Lokalderby in der Handball-Pfalzliga der Herren zwischen der HSG Dudenhofen/Schifferstadt und der TG Waldsee findet nicht statt. Die Gastgeber verzeichneten in ihrer Mannschaft einen Corona-Einbruch und sagten bereits die Nachholpartie beim TSV Iggelheim am Donnerstag ab.

Ein Nachholtermin für die ausgefallene Donnerstag-Begegnung konnte nicht gefunden werden, so dass die Punkte in Iggelheim bleiben. Für die Partie gegen Waldsee läuft die Suche für einen weiteren Versuch.