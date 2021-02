Auch Tim Doppler hat Verbandsliga-Aufsteiger TSV Speyer seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Das haben die Kobras am Mittwochabend mitgeteilt.

Der ehemalige Drittliga-Torwart will dem Sport in Speyer wieder zu alter Stärke verhelfen, als der TSV Regionalliga spielte. Zudem gefalle ihm die Mischung aus jungen, lernfähigen und erfahrenen Akteuren in der Domstadt.