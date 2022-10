Keine der Handballpfalzligisten aus der Region griff am vergangenen Wochenende zum Leder. Am nächsten geht’s in der Ferienzeit mit reduziertem Programm weiter. Das gilt auch für die Verbandsligen.

Spät aufgeholt

Bei den Männern spielt die zweite Mannschaft der HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit und verlor beim mit TS Rodalben gleichauf an der Tabellenspitze liegenden TV Edigheim 24:25 (11:17). Für Dudenhofen/Schifferstadt bedeutete das die erste Saisonniederlage.

Die HSG geriet Mitte der ersten Hälfte vorentscheidend in Rückstand, verkürzte 40 Sekunden vor Abpfiff aber zum Endstand.