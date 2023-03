Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon das Hinspiel zwischen den Handballerinnen von Dudenhofen/Schifferstadt und Heiligenstein verlief umkämpft. Die zwei Trainer vereint nun dasselbe Ziel.

Es ist Derby-Zeit in der Handball-Pfalzliga der Damen. Am Samstag (17 Uhr) kreuzen in der Neuen Kreissporthalle Schifferstadt HSG Dudenhofen/Schifferstadt und TuS Heiligenstein die Klingen. Die Zielstellung