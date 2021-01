Lino Cervar (70), legendärer kroatischer Handballtrainer als auch Vulkan an der Seitenlinie, hat erneut für einen Paukenschlag gesorgt.

Nach der überraschenden 19:23-Niederlage seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten, verbunden mit dem ungewissen Viertelfinaleinzug seines Teams, verkündete er seinen Abschied nach dem Turnier, unabhängig vom Ausgang.

So ein Mann muss doch einfach einen Bezug zur Region haben. Und so ist es auch, weilte doch Cervar in seiner Co-Funktion als Coach der Zagreber Weltklasse-Vereinsauswahl schon zum Trainingslager in Lingenfeld.