50 Handball-Kinder vom TuS Heiligenstein haben sich ihre Weihnachtsgeschenke in Form von T-Shirts und Süßigkeiten bei der Bescherung go des Vereins am Samstag abgeholt. Darüber informierte Michael Sengel, Stellvertretender Abteilungsleiter.

„Da es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist, Weihnachtsfeiern für die jungen Handballer des TuS Heiligenstein anzubieten, mussten sich die Verantwortlichen der Jugendabteilung sowie die Trainer etwas Besonderes einfallen lassen“, teilte Handballer Sengel mit.

Regelkonforme Weihnachtstheke

„So fand am Samstag für die Minis und F-Jugend des TuS eine Weihnachtsbescherung to go statt“, so Sengel weiter: „Die Kinder kamen einzeln mit Mama und oder Papa zum Sportheim an die aufgebaute Weihnachtstheke und konnten dort regelkonform im Freien und mit Abstand kontaktlos ihre Geschenke abholen.“

Bei kurzen Gesprächen sei deutlich geworden, dass sich alle wieder nach dem gemeinsamen Training sehnten und hofften, dass es bald wieder losgehe.