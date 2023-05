Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei rund 9 Millionen Euro könnte der Fehlbetrag im Speyerer Haushaltsplan für das Jahr 2021 liegen. In der Stadtkämmerei laufen dazu die letzten Abstimmungen. Entschieden werden soll am Donnerstag in einer Stadtratssitzung, die ab 17 Uhr in besonderer Form stattfindet.

Wegen der Corona-Gefahr in Speyer wird laut Stadt nur die Hälfte der Gewählten in der Stadthalle sein; die anderen können sich online zuschalten; Publikum ist nicht erlaubt, der Offene