Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt nach Speyer-West gerufen worden. Auch der Rettungsdienst war alarmiert.

Der Einsatz mit einigem Personalaufwand hatte für Aufsehen im Stadtteil gesorgt. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt, habe die Geschädigte selbst die Beamten informiert. Sie sei leicht verletzt gewesen. Nun werde gegen einen Beschuldigten wegen Körperverletzung ermittelt. In Gewahrsam genommen worden sei der Mann allerdings nicht, so die Polizeisprecherin. Dafür müssten Gründe wie Flucht- oder Verdunklungsgefahr vorliegen.