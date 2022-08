Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Montagabend in der Geibstraße in Speyer gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr zum Parkplatz gerufen, weil ein Mann vor dem Schwimmbad damit drohte, sich mit einem Messer zu verletzten und zu töten. Trotz eines Tasereinsatzes konnte die Polizei sein Vorhaben nicht unterbinden. Weitere Unbeteiligte wurden dabei nicht verletzt. Zeugen und die Einsatzkräfte werden psychologisch betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).