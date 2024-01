Von der Stadtverwaltung Speyer kommt derzeit kein neues Ultimatum zur Gestaltung der Grabstätte des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU). 2022 hatte sie Witwe Maike Kohl-Richter bis Jahresende um den Abbau der Kamera und des Zauns am Grab gebeten. Nur die Kamera ist jedoch weggekommen. Eine Sprecherin der Stadt sagt jetzt auf Anfrage: „Die Stadtverwaltung Speyer befindet sich auf einem guten Weg, um die finale Grabgestaltung mit Frau Dr. Kohl-Richter und dem Bistum abzustimmen.“ Das Finden einer einvernehmlichen Lösung habe Priorität und erfordere Geduld, „die die Stadtverwaltung gerne aufbringe“, so die Sprecherin. Die Verwaltung befand sich, so die Sprecherin, 2023 „im Dialog mit dem Anwalt von Frau Dr. Kohl-Richter“.

Die Grabstätte des 2017 verstorbenen Kohl ist noch nicht fertig gestaltet. 2022 hatte sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an die Witwe gewandt „und um zeitnahe Herstellung des finalen Grabzustandes gebeten“. Es sei „an der Zeit, Provisorien zu beenden“. Kohl-Richter äußert sich dazu öffentlich nicht.