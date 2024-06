Auch in Zeiten hoher Zinsen und Baukosten will die Baugenossenschaft Speyer (GBS) ihren Bestand ausbauen. Im vergangenen Jahr hat sie so viel in Modernisierung, Instandhaltung, Ankauf und Neubau investiert wie noch nie.

Gut elf Millionen Euro hat sich die Gemeinnützige Baugenossenschaft (GBS) im vergangenen Jahr Modernisierung, Instandhaltung, Ankauf und Neubau kosten lassen. Investiert wird weiterhin, wie die Vorstände