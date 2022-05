In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Güterzug auf den Gleisen entlang der Rhein-Allee auf Höhe Alter Hammer beim Anfahren zwei parkende Autos touchiert. Wie die Bundespolizei am Sonntag bestätigt, haben die Autos offenbar zu nah an den Gleisen geparkt. Der Güterzug sei gerade erst angefahren, ehe er mit Schrittgeschwindigkeit die Autos angefahren habe. Entstanden ist den ersten Erkenntnissen zufolge ein kleinerer Blechschaden an den Pkw. Ob es sich um einen unerlaubten Parkvorgang gehandelt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, genau wie die Schadenshöhe.