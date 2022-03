Der Dreck-weg-Tag 2022 ging Pandemie-bedingt nicht mit großem Auflauf, sondern mit wilden Müll sammelnden Kleingruppen über die Bühne. Dennoch war die Beteiligung vor allem vom Freitag und Samstag auffällig im positiven Sinn – und die Bilanz an Unrat in der Landschaft im negativen Sinn.

2187 Personen waren es am Ende, die sich für eine saubere Umwelt stark machten. Das teilte die Stadtverwaltung in ihrer Bilanz am Montag mit. Sie hatte für die Aktion im Vorfeld keine öffentliche Werbetrommel gerührt, sondern nur die „Stamm-Teilnehmer“ früherer Jahre kontaktiert. Das bis 2019 so beliebte gemeinsame Fest aller Helfer in der Walderholung musste ausfallen. „Der Motivation hat das aber keinen Abbruch getan“, urteilt die Verwaltung. Zum Helferkreis hätten 18 Kindertagesstätten, neun Schulen, sechs Parteien sowie 25 Privatinitiativen und 26 Vereine gehört.

Gesammelt wurden demnach auf der städtischen Gemarkung 30 Kubikmeter Rest- und Sperrmüll, im Vergleich zu früheren Jahren wenig Metall sowie mehrere Auto- und Lkw-Reifen, eine Mikrowelle, ein Feuerlöscher, einige Farbeimer, Grills, Auspuffanlagen, Schlüssel, barocke Stühle und ein ganzes Kellersortiment an Farbdosen, Verdünnern und Klebstoffen. Gut für die Umwelt war keine der Hinterlassenschaften. Der städtische Fuhrpark transportierte das von den Aktiven wie vereinbart an den Weg- und Straßenrändern bereitgestellte Sammelgut noch am Samstag ab.

Lob für Zusammenarbeit

„Die eingespielte Zusammenarbeit von Abfallwirtschaftshof, unterer Abfallbehörde beim Umweltamt und städtischem Fuhrpark hat auch in diesem Jahr wieder sehr gut funktioniert“, ordnete die zuständige städtische Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ein. „Mein Dank gilt allen Sammlerinnen und Sammlern, die sich am kollektiven Frühjahrsputz beteiligt haben, sowie allen Aktiven der Stadtverwaltung und der Stadtwerke.“ Sie hatte am Samstag außerdem den Themenweg „Müll und Umwelt“ im Woogbachtal eingeweiht.