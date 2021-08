Rami Zein verlässt Oberligist FV Dudenhofen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Verbandsligist SV Rülzheim. Das teilte der Verein am Dienstagabend mit. Zein spielte seit 2014 in Dudenhofen, kam in dieser Saison jedoch nicht zum Einsatz.

Der 29-jährige offensive Mittelfeldmann bestritt die Spargeldörfler unter anderem 27 Oberliga- und 93 Verbandsliga-Partien. Zuvor lief er für den TuS Mechtersheim auf, wo der 1,74 Meter große Deutsch-Libanese in drei Jahren 83 Duelle in der Oberliga absolvierte.

Rülzheim glückte nun der Transfercoup auf den letzten Drücker.