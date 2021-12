Die Oberliga Südwest hat in einer Videokonferenz am Dienstagabend die Termine der ausgefallenen Partien festgezurrt. Die wegen der Corona-Pandemie komplett ausgefallenen Spieltage mit FV Dudenhofen, TuS Mechtersheim und FC Speyer 09 steigen nun am 26. Februar sowie 5. März (jeweils Samstag).

Dudenhofen holt zusätzlich nach: Samstag, 19. Februar, gegen FSV Jägersburg; Mittwoch, 23. Februar, gegen Hertha Wiesbach; Mittwoch, 9. März (bei Wormatia Worms). Am Samstag, 19. März, starten dann Auf- und Abstiegsrunde.