Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hans Schneider ist Schiedsrichterbeobachter und hat in seiner Karriere, die 1979 an der Pfeife begann, so einiges erlebt. Seit 27 Jahren beobachtet er nun Unparteiische auf dem Feld. Seine Arbeit beschränkt sich aber nicht nur auf 90 Minuten.

Gerhard Andres, Kreisschiedsrichterobmann aus Weingarten, förderte den Speyerer Hans Schneider. Bis in die Verbandsliga stieg Schneider, der als Mechaniker in der BASF arbeitete und mit 66 Jahren nun in