Ein lauter Pfiff zerschneidet die Stille am Samstagmorgen über dem Verbandsgemeindestadion in Dudenhofen. Fünf Läufer setzen sich auf der Bahn in Bewegung, rennen etwa 150 Meter, bevor der nächste Pfiff ertönt. Julian Kuhn, Schiedsrichterlehrwart des Südwestdeutschen Fußballverbands im Kreis Rhein-Mittelhaardt, blickt beim Leistungstest auf seine Stoppuhr.

„Sie dürfen jetzt etwas auslaufen. Dann folgt der nächste Sprint“, erläutert der Otterstadter. Dann lässt er seine Schiedsrichterpfeife erneut erschallen.