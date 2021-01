Jannik Said (25) spielt auch in der kommenden Runde für Oberligist FV Dudenhofen. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Mittwochabend mitgeteilt. Said kam in fünf der bisher neun Saisonspiele zum Einsatz. Der Defensivmann läuft seit 2019 für den FVD auf.