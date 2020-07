Als Erster der drei Oberligisten unserer Region hat der FV Dudenhofen am Samstagmorgen das Training wieder aufgenommen. Am Montagabend folgt der FC Speyer 09. In Dudenhofen leitete das neue Trainerduo Steffen Litzel und Andreas Hack die erste Einheit.

Im Trainingsplan gab es eine erste Änderung. Denn das erste Testspiel gegen Regionalligist Astoria Walldorf findet nun am Donnerstag, 19 Uhr, statt. Laut Vorsitzendem Roland Klaus steht aber in Corona-Zeiten noch immer nicht der Austragungsort fest, ebenso, ob Zuschauer im Spargeldorf zugelassen seien.

Neue Gegner

„Baden oder Pfalz?“, das bleibt hier die Frage. Auch am Montag und Dienstag bittet Litzel auf den Platz. Duschen ist laut Sportlichem Leiter Florian Kober erlaubt – mit Abstand.

Neu ist die Partie am Mittwoch, 29. Juli (19.30), bei Verbandsligist Bienwald Kandel. Am Samstag, 29. August (16), misst sich der FVD nicht wie ursprünglich geplant bei SV Sandhausen II (Oberliga), sondern bei Verbandsligist Fortuna Heddesheim.