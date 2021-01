Fußball-Oberligist FV Dudenhofen hält seinen Kader weiter zusammen. Wie der Sportliche Leiter des Vereins, Florian Kober, am Freitag mitgeteilt hat, ist der Vertrag mit Torjäger Julian Scharfenberger um ein weiteres Jahr verlängert worden. Der 28-Jährige spielt seit 2014 an der Iggelheimer Straße und erzielte in dieser Zeit bislang stolze 102 Treffer für die Gelb-Schwarzen.