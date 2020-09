Oberligist FV Dudenhofen startet am Samstag (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Ex-Zweitligist SV Völklingen in die Saison.

Florian Kober, Sportlicher Liter der Dudenhöfer, äußerte im Gespräch mit der RHEINPFALZ ein paar Bedenken in Corona-Zeiten und angesichts zuglelassener 350 Fans: „Es ist das erste Spiel der Saison in der Region, bei dem es um was geht.“

Die Bundesliga spiele nocht nicht, meinte Funktionär Kober: „Die Leute sind heiß, auf den Sportplatz zu gehen, und das Wetter ist gut.“ Doch gerade die FVD-Anhänger kämen oft auf den letzte Drücker: „Kurz vor Anpfiff sind es als 50, und dann doch 350.“

Der Sportliche Leiter bittet die Anhänger, früher zu kommen, wegen der Registrierung. Ein entsprechendes Formular könne auf der Homepage des Vereins unter fv-dudenhofen.de heruntergeladen werden. Bei einem Abstand bis eineinhalb Metern gelte auf dem Ge lände Maskenpflicht.