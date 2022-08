Verwirrung um den Bezirksliga-Auftakt zwischen TuS Knittelsheim und Aufsteiger TuS Mechtersheim II. Ursprünglich für Dienstag in der Südpfalz angesetzt, steigt die Partie nun am Montag (19.30 Uhr), in Römerberg. Zuvor startet Mechtersheim am Freitag (19.30) ebenfalls an der Kirschenallee gegen VfR Frankenthal in die Runde.

Sven Fischer, Trainer des TuS II, bringt auf Anfrage unserer Zeitung Licht ins Dunkel: „Wir hatten verlegt, weil sie es wollten.“ Danach sei Knittelsheim mit einem weiteren Verlegungswunsch auf Mechtersheim zugekommen: „Dann haben wir gesagt, machen wir, aber nur, wenn wir das Heimrecht tauschen.“

Dabei hat Fischer schon mögliche schlechte Witterungsbedingungen für das Rückspiel im Kopf. Knittelsheim verfügt über Kunstrasen. „Ist nicht ganz optimal, aber man möchte ja auch einen fairen Wettkampf“, fasst der Coach zusammen.