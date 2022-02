Oberligist TuS Mechtersheim hat am Dienstagabend bei Landesligist Fortuna Billigheim-Ingenheim einen Test mit 3:0 (3:0) gewonnen. Kurz nach Anpfiff vergab Mert Özkaya noch einen an Albert Jungblut verschuldeten Foul-Elfmeter. Dann glückte Junglut binnen 22 Minuten ein lupenreiner Hattrick zum 3:0.

Mechtersheims Teammanager Heiko Magin schwärmte vom neuen Dreigestirn (Mittelstürmer, zwei Achter) aus dem Fasnachtsdorf: Tim Janke, Jungblut und Özkaya. Hinten ließen Ünal Altintas, Anes Klicic und Edonart Leposhtaku wenig zu: „Und einen Torwart haben wir schließlich auch noch.“ Das ließ diesmal die fünf, sechs Ausfälle verschmerzen.

Magin trainiert

Magin fungiert ab Sommer übrigens in Personalunion auch als Trainer von A-Klasse-Tabellenführer SV Erlenbach. Überschneidungen befürchtet er nicht: „Das habe ich in Hauenstein ja auch schon so gemacht.“ Am Samstag (14.30 Uhr) geht’s zu Konkurrent FC Speyer 09.