Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch die A-Jugendlichen starten am Wochenende in die mit Spannung erwartete Verbandsliga-Saison. Beim SVW Mainz wird es am Samstag um 17 Uhr ernst für die Jungs vom JFV Ganerb, die von Fausto Giardina angeleitet werden. Nach dem zehnten Platz in der vergangenen Spielzeit könnte diese Saison im Zeichen des Abstiegskampfes stehen. Der FVD tritt nämlich mehrheitlich mit Spielern des jungen Jahrgangs an.

Die Idee, einen Großteil der bestens eingespielten B-Jugend, die im vergangenen Jahr in der Landesliga mit überragenden 2,75 Punkten und einem Torverhältnis von 59:6 Meister wurde, in