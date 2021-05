Der JFV Ganerb bietet Sichtungstraining auf dem Kunstrasen des FV Dudenhofen an. Los geht’s mit dem Jahrgang 2008 am Mittwoch, 9. Juni (17 bis 19 Uhr). Trainer Stephan Schulz betreut ein Perspektivteam in der Kreisliga zur Verstärkung des Verbandsligakaders.

Anmeldung bei Nico Henrich, Leiter Sportliche Entwicklung, E-Mail: nico.henrich@jfv-ganerb12.de, Telefon: 01575 5741430.

Am Montag, 14. Juni (17 bis 19 Uhr), folgen die 2009 und 2010 Geborenen. Als Coach des Verbandsligateams fungiert Johannes Becker, Anmeldung, E-Mail: johannes.becker@jfv-ganerb12.de, Telefon: 0176 72222052.