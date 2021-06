Neun Vorbereitungsspiele bestreitet Oberligist FV Dudenhofen, wie der Verein am Montagmorgen informierte. Zum Auftakt kommt Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 26. Juni (16 Uhr, wir berichteten) Über die Zulassung von Zuschauern will der Verein in den nächsten Tagen unterrichten.

Weitere Partien: Samstag, 3. Juli (14), gegen SV Mettlach (Saarlandliga); Dienstag, 6. Juli (18.30), bei FSV Schifferstadt (Landesliga); Samstag, 10. Juli (17, Niederkirchen), gegen VfR Aalen (Regionalliga); Samstag, 17. Juli (16.30), bei SG Rieschweiler (Verbandsliga); Samstag, 24. Juli (11), gegen Astoria Walldorf II (Oberliga); Dienstag, 27. Juli (19.30), bei VfB Haßloch (Bezirksliga); Samstag, 31. Juli (14), gegen FK Pirmasens (Oberliga); Samstag, 7. August (14), bei SV Rülzheim (Verbandsliga).