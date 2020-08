Oberligist FV Dudenhofen hat seinen Saisonauftakt exakt festgelegt. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Montagmorgen mitgeteilt. Demnach startet die Mannschaft von Neu-Trainer Steffen Litzel am Samstag, 5. September (16.30 Uhr), zuhause gegen den SV Völklingen. Der komplette Spielplan steht dann nach der Vorrundenbesprechung am Donnerstag in Edenkoben fest.