Sportdirektor Christian Schultz vom FV Dudenhofen hat am Donnerstagnachmittag in der virtuellen Verleihung des Lotto-Fairplay-Preises 650 Euro für den zweiten Platz des Oberligisten entgegengenommen. Rang eins ging an den 1. FC Kaiserslautern II (1000 Euro), Position drei an FC Karbach.

„Besten Dank für das gute Beispiel, dass Sie gegeben haben und dementsprechend stolz können Sie sein“, sagte Peter Jacoby, Geschäftsführer von Saartoto. „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung“, entgegnete der unter den Vereinsfarben Schwarz und Gelb zugeschaltete Ex-Coach Schultz.

Gerne Zweiter

„Es ist meines Wissens das erste Mal, dass wir etwas gewonnen haben“, ließ er wissen: „Ich war hier 17 Jahre Trainer. Aber unter den ersten Drei waren wir nie“, teilte er mit: „Jetzt bin ich ein Jahr Sportdirektor, und gleich sind wir Zweiter.“ Ob da ein Zusammenhang bestehe, mögen andere entscheiden: „Es ist auch egal.“

„Wir lassen gerne dem FCK den Vortritt“, fuhr Schultz vor. Schließlich habe der zu Saisonbeginne einem Wechsel aus der Süd- in die Nordgruppe zugestimmt. Bezüglich der Fairness kündigte er an: „Jetzt streben wir an, den Titel zu holen.“