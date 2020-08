In Kandel aufgrund der Corona-Vorgaben mit einem Kader von 15 Mann, in Zuzenhausen mit 20 und beim dritten Test am Mittwoch (19.15 Uhr) beim klassentieferen ASV Fußgönheim wieder mit 15: Steffen Litzel, Trainer von Oberligist FV Dudenhofen, macht sich weiter viele Gedanken um sein Aufgebot.

„In Fußgönheim spielen auf jeden Fall die, die gegen Kandel ausgesetzt haben“, sagte Coach Litzel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dazu zählte zum Beispiel Torschützenkönig Julian Scharfenbergen. Daniel Eppel, der gegen Hoffenheim aus privaten Gründen fehlte, kehrt ebenfalls zurück.

Zein verletzt

Rami Zein setzte dagegen am Montag wegen einer Fußverletzung aus und begab sich in ärztliche Behandlung. Ansonsten zeigte sich Litzel von der Trainingsbeteiligung bei wenigen Urlaubern zufrieden: „Alle ziehen mit. Ich kann nicht klagen. Alle wollen am Ende auf dem Platz stehen.“

Wer am Mittwoch pausiert, fährt dennoch mit. Litzel entschied das Dienstagabend: „Wir suchen noch eine passende Laufstrecke für sie“, meinte er.