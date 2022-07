Fast seit Menschengedenken legt Oberligist FV Dudenhofen mal bis dato eine ergebnistechnisch gute Vorbereitung hin: wieder fünf Tore erzielt, wenn auch das erste bekommen, hieß es am Samstag beim klassentieferen ASV Fußgönheim. „Wir wollten dieses Jahr von Anfang an zeigen, wer wir sind, was wir können“, sagte Sportlicher Leiter Florian Kober.

Starke Neue

„Die Neuen wollen sich beweisen“, meinte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie stehen in der Startelf. Sie treffen, wie Cem Izgec, der zum 1:0 vollendete (13.). Marvin Sprengling, vergangene Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt, erhöhte (30., 42.): „Bei ihm wissen wir, dass er immer einen Grundfitnesszustand hat.“

Brajan Polarczyk verwandelte einen an Tolga Barin verschuldeten Elfer zum 4:1, traf also ebenfalls erneut. Steffen Straub markierte den Endstand. Aufgefüllt durch zwei Bezirksliga- und einen A-Jugend-Spieler umfasste der Kader 20 Akteure. Am Dienstag (19, Zuzenhausen) geht’s gegen TSG Hoffenheim II (Regionalliga).