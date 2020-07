Nach dem FV Dudenhofen hat auch Oberliga-Konkurrent und Aufsteiger FC Speyer 09 vor dem Coronavirus kapituliert und ein Vorbereitungsspiel abgesagt.

„Siehe Dudenhofen gegen Walldorf“: So begründete Speyers Trainer Dennis Will auf Nachfrage der RHEINPFALZ die Absage der für Samstagnachmittag vorgesehenen Partie gegen die eigenen Regionalliga-A-Junioren. Denn nach wie vor sind in Rheinland-Pfalz nur 15 Akteure pro Mannschaft erlaubt.

Sinnfrei

„Es macht für uns zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung wenig Sinn, Spieler zurückzuwechseln oder über die komplette Spielzeit durchzujagen“, erklärte Coach Will. „Da wären Verletzungen vorprogrammiert“, meinte Will.

Nach fast fünf Monaten ohne Match und nun erst wieder vier Trainingseinheiten cancelte er das Duell.