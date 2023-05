Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Trainer des FC Speyer 09, Fabian Eck (25), ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Riesige Verletzungsprobleme, zwei Zähler aus den letzten sechs Begegnungen und ein Abstiegsplatz hat er zu verkraften .

Am Freitag (19.30) muss in der Heimpartie gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten punktgleichen ASV Fußgönheim ein Sieg her, um nicht den Anschluss zu verlieren. Auch der Gast erneuerte seine Mannschaft.