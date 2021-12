Timo Enzenhofer geht mit Fußball-Oberligist FV Dudenhofen auch in die kommende Saison als spielender Co-Trainer. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Dienstagmorgen mitgeteilt. Damit bleibt der Defensivspezialist an der Seite von Coach Steffen Litzel.

Dieser gab bereits vor einigen Wochen seine Zusage und das gleich für zwei Spielzeiten. „Somit haben wir auf einer sehr wichtigen Position Planungssicherheit“, kommentierte Kober die jüngste Verlängerung.