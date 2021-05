Ensar Arslan (23, Angriff), in der Saison 2018/19 in Trainer Ralf Gimmys Verbandsliga-Kader, zieht eine Station weiter. Das hat sein neuer Verein, Bezirksligist FG 08 Mutterstadt am Mittwochmorgen mitgeteilt. Arslan kehrt nach einer Verletzungspause auf den Rasen zurück. Er lobte das tolle Umfeld und die gute Infrastruktur in Mutterstadt.

Zu seinen früheren Stationen zählten die Ludwigshafener Klubs Südwest und GSV sowie ASV Fußgönheim.