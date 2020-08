Oberligist FV Dudenhofen hat seine genauen Anstoßzeiten. Sie stehen nach der Spielleiterversammlung am Donnerstag in Edenkoben fest. Das hat der beim FVD zuständige Florian Kober, der RHEINPFALZ mitgeteilt: der FVD spielt wie folgt: Samstag, 5. September (16.30 Uhr), gegen SV Völklingen; Dienstag, 8. September (19.30), bei FV Diefflen; Samstag, 12. September (16.30), gegen TSG Pfeddersheim; Montag, 21. September (19.30), bei Arminia Ludwigshafen; Samstag, 26. September (16.30), gegen FV Eppelborn; Samstag, 3. Oktober (16.30), gegen FSV Jägersburg; Samstag, 10. Oktober (15.30), bei Hertha Wiesbach; Samstag, 17. Oktober (16.30), gegen SV Elversberg II; Samstag, 24. Oktober (15.30), bei Wormatia Worms; Montag, 2. November (19.30), gegen FC Speyer 09; Freitag, 6. November (19.30), bei TuS Mechtersheim; Samstag, 14. November (14.30), in Völklingen; Samstag, 21. November (16.30), gegen Diefflen; Samstag, 28. November (15.30), in Pfeddersheim; Montag, 7. Dezember (19.30), gegen Ludwigshafen; Samstag, 12. Dezember (15.30), in Eppelborn.