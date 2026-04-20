Der Speyerer Friedhof will neue Formen der Bestattung ermöglichen, etwa die Beerdigung im Tuch oder das Verstreuen der Asche auf einer Wiese. Nun berät der Friedhofsausschuss.

Seit dem vergangenen September erweitert das reformierte rheinland-pfälzische Bestattungsrecht die Möglichkeiten, wie Verstorbene beerdigt werden können. Neben den herkömmlichen Sargbestattungen sollen demnach Tote auch in einem Tuch der Erde übergeben werden können. Die Speyerer Friedhofsverwaltung will sich für diese Variante öffnen und dem Friedhofsausschuss am Dienstag, 21. April, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal, entsprechende Pläne vorlegen.

Derzeit sei die Tuchbestattung jedoch noch nicht umsetzbar, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Grund: Es steht noch ein Bodengutachten aus. Gemäß der rechtlichen Vorgaben muss die Verwesung von Leichen gewährleistet sein, auch wenn Körper nicht in einem Sarg liegen, sondern eingewickelt sind. Ob der Untergrund des Speyerer Gottesackers für geeignet ist, soll ein Fachunternehmen prüfen. Aktuell würden auf dem Friedhof zwar auch muslimische Verstorbene im Tuch bestattet. Doch auch diese Beerdigungen erfolgten im Sarg, „wobei dieser im Grab etwas geöffnet wird“, so die Stadt.

Gemeinsame Bestattung mit Haustier

Weiter gediehen sind laut Stadtverwaltung die Pläne für eine Einführung von Urnenstelen sowie für eine Wiese auf dem Friedhofsgelände, auf der künftig die Asche Verstorbener verstreut werden kann. Ermöglicht werden sollen zudem gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier. „Das Tier wird dabei jedoch nicht als eigenständige Bestattung geführt, sondern als Grabbeigabe beigesetzt“, erläutert die Stadt. Vorgesehen sei dieser Prozess „grundsätzlich für alle Tierarten, jedoch ausschließlich in Form einer biologisch abbaubaren Aschekapsel“.

Auf dem Friedhof Raum finden soll auch ein sogenannter Memoriam-Garten. Dieser friedhofsgärtnerisch angelegte und zentral gepflegte Bereich ist gedacht als Alternative zu individuell gestalteten Gräbern und wird schon länger in Speyer gefordert. Stimmt der Friedhofsausschuss zu, soll ein konkretes Konzept ausgearbeitet werden.