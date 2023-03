Neues Unternehmen in der Domstadt: Der Presseversanddienst Mondo Tribe GmbH ist in dieser Woche als 100-prozentige Tochter der internationalen PR-Agentur Carta GmbH an den Start gegangen.

Das Start-up ermöglicht nach eigener Mitteilung Firmen über den Online-Shop mondo.press den Versand eigener Inhalte an branchenspezifische Fachmedien-Verteiler in unterschiedlichen Ländern. „Damit können mittelständische exportierende Unternehmen effizient Berichterstattung und Reichweite in allen Ländern erzielen, in denen sie vertrieblich aktiv sind“, so die Vorstellung des Teams um Projektleiterin Pia Plattek. Internationale Pressearbeit sei für viele Firmen mit einem so hohen Aufwand verbunden, dass viele Marketing- und PR-Abteilungen ganz darauf verzichten. Mondo wolle diese Lücke füllen.

Kernstück des Unternehmens im Cura-Center in der Iggelheimer Straße sind demnach Hunderte Verteiler mit Medienkontakten in Dutzenden Ländern, in die mehrere Personenjahre Arbeit geflossen seien. Der Fokus liege dabei auf exportstarken Branchen wie Maschinenbau, Pharmaproduktionstechnik oder Chemie. Optionale Leistungen wie Redaktionsservice oder persönliche Ansprache von Journalisten kämen hinzu. Sieben Tage nach Versand erhielten die Kunden einen Bericht zu den Öffnungsraten. Dabei werde nicht auf einen automatisierten Versand allein gesetzt: Mitarbeiter leisteten einen „Qualitätscheck im Namen der Kunden“.