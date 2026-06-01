Die Gemeinschaft der Diakonissen Speyer hat neue Mitglieder eingesegnet und alte geehrt.

Bruder Helmut Fiebrich ist nach Mitteilung der Diakonissen bei einem Festgottesdienst in der Gedächtniskirche für sein 50-jähriges Engagement mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie geehrt worden. Oberkirchenrat Markus Jäckle überreichte die Auszeichnung. Oberin Schwester Isabelle Wien und Leitende Pfarrerin Schwester Corinna Kloss ehrten außerdem sechs Jubilare, die der diakonischen Gemeinschaft seit 70 bis 20 Jahren angehören: neben Fiebrich waren das Hannelore Lötz, Jutta Braun, Annette Grundhöfer, Anne-Katrin Reiss und Heidi Franz. Die Verantwortlichen dankten ihren Schwestern und Brüdern für ihre ausdauernde Gestaltungskraft. Eingesegnet wurden fünf neuen Diakonissen und Diakone der Diakonissen Speyer: Heike Didion, Marion Winter, Gisbert Müller, Kaja Horr und Gert Hartkorn.