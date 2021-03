Die seit Anfang vergangener Woche bestehende halbseitige Sperrung der B9-Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle B39/Dudenhofen in südlicher Fahrtrichtung wird weiter andauern. Bereits bis vergangenen Freitag hätte der Ferngas-Versorger Creos einen Fehler im Steuerungskabel in diesem Bereich beheben sollen. Probleme gab es allerdings bei der Ortung des Fehlers. Zwar konnte dieser zwischenzeitlich gefunden werden, jedoch sei zur Behebung zusätzlich die Sperrung der Abfahrt auf die B39 notwendig, teilte Dominik Schardt vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Donnerstag auf Anfrage mit.

Schardt: „Derzeit läuft der hierfür erforderliche Genehmigungsprozess mit der zuständigen Verkehrsbehörde (Stadt Speyer). Dies wird bis morgen abgeschlossen sein. Die zusätzliche Sperrung der Abfahrt auf die B39 erfolgt dann nächste Woche.“ Die bestehende Sperrung sorgt bereits jetzt für viel Ärger bei Pendlern und Berufskraftfahrern, weil damit Stop-and-Go-Schlangen verbunden sind. „Es entsteht Frust und Wut, wenn Sie als Betroffener das wochenlang erdulden müssen und das Gefühl haben, da wird nichts oder nur wenig gearbeitet“, schreibt ein Pendler der RHEINPFALZ. Bis spätestens 19. März sollen die Reparaturarbeiten abgeschlossen sein, versichert Schardt.