Zwar hatte Günther Nasadil bereits eine Freundin, doch als die junge Doris mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, war es um ihn geschehen. Er wollte sie unbedingt wiedersehen. Es wurde die Liebe fürs Leben. Heute sind sie 60 Jahre verheiratet.

Schon die Hochzeit fand in Speyer statt: Geheiratet wurde am 29. Juni 1964 standesamtlich und am gleichen Tag auch in der Afrakapelle des Domes. Das „diamantene“ Ehepaar hat eine Tochter und einen Sohn, drei Enkel und drei Urenkel. Die kleine Hündin Tina aus Rumänien ist als tierisches Familienmitglied stets dabei. Die Liebe blieb bestehen, „weil wir uns sehr gut vertragen“, wie Günther Nasadil betont.

Doris Nasadil ist 1947 in Speyer geboren und aufgewachsen. Sie ist gelernte Arzthelferin. Ihr Ehemann kam 1941 in Müglitz im heutigen Sachsen zur Welt. Später ging es für ihn mit den Eltern über eine Zwischenstation in Loberg (Bayern) nach Speyer.

Er besuchte die Zeppelinschule und lernte nach deren Abschluss Schiffbauer bei der Schiffswerft Braun. „Im Anschluss daran habe ich bei der BASF im handwerklichen Bereich gearbeitet und Rohrleitungen verlegt. Nach dem 18 Monate dauernden Wehrdienst war ich wieder bei der BASF tätig und habe mich beruflich weitergebildet“, erzählt er. Später habe er sich mit einem Kollegen selbstständig gemacht: „Wir gründeten eine Rohrleitungsbau-Firma“, berichtet der Jubilar.

Verantwortlich für „Hafenvillen“

Mit fast 60 Jahren sei ihm eine glorreiche Idee gekommen. „Vor der Rente machen wir noch etwas“, habe er sich gesagt, erzählt Nasadil. Die Rohrleitungsfirma wurde verkauft und ein neues Projekt in Angriff genommen: die Speyerer Hafenbebauung. Als Geschäftsführer der Firma RNG-Kurpfalz-Immobilien zeichnete er zusammen mit der Baufirma Bilfinger und Berger für neuen Wohnraum am Wasser verantwortlich. Der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt mit sechs „Hafenvillen“ erfolgte am 13. Januar 2000. Die Errichtung weiterer Häuser folgte in den Jahren darauf.