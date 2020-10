Drei Betrugsversuche per Telefon haben Bürger aus Speyer und Dudenhofen am Dienstag der Polizei gemeldet. Ein 81-Jähriger und ein 90-Jähriger aus Dudenhofen erhielten demnach zwischen 12.35 und 12.45 Anrufe von einem Mann, der sich als „Felix Blume“ von der Polizei Heidelberg ausgab. Er teilte den Männern mit, dass die Polizei nach einem Raub und einem Unfall Personen festgenommen habe, bei denen ein Zettel mit den Personalien der beiden Angerufenen aufgetaucht sei. Ähnliches widerfuhr laut Polizeibericht einer 68-jährigen Speyererin am Abend: Auch ihr sagte ein vermeintlicher Polizist am Telefon, dass bei der Festnahme eines Räubers in Speyer ein Zettel mit dem Namen des Mannes der 68-Jährigen aufgetaucht sei. Der Anrufer forderte in keinem der Fälle Geld, stellte jedoch konkrete Fragen nach Bargeld-Besitz der Angerufenen. Alle drei Betroffenen beendeten das Gespräch jedoch und informierten die Polizei, die in diesem Zusammenhang appelliert, bei Anrufen von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und an niemanden Gegenstände zu übergeben. Betroffene sollten niemals auf Forderungen eingehen, sondern das Gespräch beenden und die Polizei informieren.