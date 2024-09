Die fairen und interkulturellen Wochen in Speyer finden von 15. September bis 3. Oktober statt. Als zertifizierte Fairtrade-Stadt unterstützt Speyer den fairen Handel. Die interkulturelle Woche wird von Speyerer Vereinen und Institutionen unter anderem mit Musik-, Theater- und Kunstveranstaltungen gestaltet.

Der offizielle Start für die fairen und interkulturellen Wochen ist am Sonntag, 15. September, um 11.30 Uhr. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) wird die Aktionstage sowie die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz in der städtischen Galerie, Kulturhof Flachsgasse, eröffnen. Zuvor predigt Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst beim um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, der unter dem gleichen Motto steht. Das bunte und kostenfreie Veranstaltungsprogramm der Aktionstage soll insgesamt die Vielfalt der Kulturen in Speyer aufzeigen und den interkulturellen Dialog fördern. Als Fairtrade-Stadt unterstützt Speyer zudem das Ziel 12 der Agenda 2030: „verantwortungsvoller Konsum“. Die lokale Umsetzung wird durch die Arbeit der Steuerungsgruppe „Speyer fairwandeln“ gefördert.

Los geht es bei den Aktionstagen bereits vor der offiziellen Eröffnung mit einem Kinoabend am Donnerstag, 12. September, 19.30 Uhr, im Vortragssaal der Villa Ecarius (Bahnhofstraße 54). Gezeigt wird der Film „Un métier sérieux“ im Original mit französischen Untertiteln. Pirmin Spiegel, ehemaliger Hauptgeschäftsführer von Misereor hält beim Festakt zu „40 Jahre Weltladen in Speyer“ am Freitag, 13. September, ab 19 Uhr im historischen Ratssaal (Maximilianstraße 12) die Festrede. Dazu gibt es ein Konzert des Projektchors Fairtont.

Zum Vortrag von Daoud Hattab „Dialog zwischen den Nationen“ lädt der Beirat für Migration und Integration am Donnerstag, 19. September, 16 Uhr, ins Martin-Luther-King-Haus (Martin-Luther-King-Weg 1) ein. Ein kleines Afrika-Festival mit einer afrikanischen und brasilianischen Live-Trommelpercussion mit der Gruppe Afabato & Friends findet auf dem Geschirrplätzel am Samstag, 28. September, 11 bis 15 Uhr, statt. Zehn Jahre Treffpunkt Asyl ist das Thema beim Gottesdienst am Sonntag, 29. September, 10 Uhr, in der Gedächtniskirche. Am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, steht ein Konzert für Frieden in der Friedenskirche St. Bernhard mit Musik und Texten mit Khrystyna Smulska und anderen ukrainischen Musikerinnen auf dem Programm.

Zum Abschluss öffnet die Moschee (Brunckstraße 16) am 3. Oktober ab 14 Uhr ihre Türen. Um 19 Uhr findet ein ökumenisches Friedensgebet in der Afrikakapelle des Doms statt.

Termine

Alle Informationen zum Programm, den Veranstaltenden sowie den beteiligten Akteuren können dem Programm-Flyer zu den fairen interkulturellen Wochen entnommen werden, der unter www.speyer.de zum Download zur Verfügung steht.