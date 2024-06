Wie sich der Speyerer Stadtrat zusammensetzt, wird sich erst mit der Auszählung der Stimmzettel am Montag ab 8 Uhr in der Stadthalle zeigen. Bei Europa- und Bezirkstagswahl geht der AfD-Trend an der Stadt nicht vorbei.

In der von einer SPD-Oberbürgermeisterin geführten Domstadt liegt die AfD im Stadt-Ergebnis für die Europawahl mit 16,5 Prozent ziemlich genau im Bundesschnitt. Auffälliger Unterschied: Die SPD landet mit 17,5 Prozent vor ihr und damit nicht wie im Bund nur auf Platz drei. Mit 25,9 Prozent liegt die CDU vorn, schneidet aber nicht ganz so stark wie deutschlandweit ab. Für die Grünen werden am Ende der Auszählung kurz vor 22 Uhr 13,2 Prozent ausgewiesen, für die FDP 6,6 Prozent. Die Freien Wähler kommen in Speyer auf 2,3 Prozent, die Linke auf 2,1 Prozent. Das aus der Linkspartei hervorgegangene Bündnis Sahra Wagenknecht landet mit 5,4 Prozent auf Anhieb deutlich davor.

Auf einzelne Stadtteile bezogen, liegen die Rechtspopulisten von der AfD in Speyer-Nord und -West sowie im Neuland an erster Stelle – in dieser Auswertung jeweils nur die am Sonntag im Wahllokal abgegebenen Stimmen eingerechnet, ohne Briefwahl. In West wird im Teil zwischen Dudenhofer Straße und Woogbach mit 30,9 Prozent ein deutlicher Vorsprung vor der CDU (18,1 Prozent) für sie ausgewiesen. Angrenzend, im Erlich, landet hingegen die CDU (22,8 Prozent) einen Punkt vor der AfD. Auch im Vogelgesang ist der Vorsprung der Union mit 22,9 Prozent nur denkbar knapp: Die AfD holt 22,5 Prozent.

Die SPD liegt in keinem der zwölf Stadtteile mehr an erster Stelle. Acht Mal ist die CDU vorn, in den Bereichen Kernstadt-Süd und -Nord ganz knapp vor den Grünen. Die Kernstadt-Nord zeigt beispielhaft ein spannendes Ergebnis: Hier liegen CDU (20,7 Prozent), Grüne (18,6 Prozent), AfD (16,2 Prozent) und SPD (14,7 Prozent) nicht allzu weit voneinander entfernt.

Bezirkstag: CDU vorn

Nach dem Ergebnis der Europawahl wurde am Sonntagabend in den 55 Stimmbezirken Speyers noch die Bezirkstagswahl 2024 ausgezählt. Auch hier lautet die Rangfolge CDU (26,1 Prozent) vor SPD (19,4 Prozent), AfD (16,7 Prozent) und Grünen (15,4 Prozent). FDP und Freie Wähler landen bei je 4,4 Prozent, für das Bündnis Sahra Wagenknecht stehen 6,5 Prozent zu Buche, für die Linke 3,4 Prozent und für die Tierschutzpartei 3,6 Prozent. Die Linkspartei schneidet auf Pfalz-Ebene nach Auszählung fast aller Bezirke mit 1,7 Prozent schwächer ab als in Speyer, was für Sabrina Albers, ihre Spitzenkandidatin aus der Domstadt, ein Bangen mit sich brachte, ob sie überhaupt einen Sitz im Bezirkstag erhält. Sicher darin vertreten sein wird Stadtbeigeordnete Irmgard Münch-Weinmann als Erstplatzierte auf der Liste der Grünen.

Stadtrat steht noch aus

Bis weit nach 23 Uhr waren die circa 600 Wahlhelfer mit dem Bezirkstag beschäftigt, danach wurden erste Stimmen für den Stadtrat ausgezählt. Plangemäß wurden aber nur die Zettel mit Listenstimmen erfasst, auf denen nicht kumuliert oder panaschiert wurde. „Diese Ergebnisse werden am Sonntag noch nicht weitergemeldet“, erläuterte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als Wahlleiterin. Sie seien ein Teil des Endresultats, das am Montagnachmittag erwartet wird. Ab 8 Uhr kommen 265 Helfer – vor allem Verwaltungspersonal – in der Stadthalle zusammen, um die Vergabe der 44 Mandate zu ermitteln.