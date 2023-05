Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Einsatz hatte für Aufsehen gesorgt am 20. August: Fast zwei Stunden lang gab es an einem Donnerstagvormittag kein Durchkommen in der Wormser Landstraße, weil an der dortigen Jet-Tankstelle ein herrenloser Koffer gefunden und eine Gefahrenlage befürchtet worden war. Die Ermittlungen zum Verursacher sind jetzt ergebnislos eingestellt worden.

Er war letztlich unproblematisch, der rote Koffer, der auf einmal im Randbereich der Tankstelle aufgetaucht war und Sorgen bereitet hatte. Das hatten technische Spezialeinheiten der Polizei festgestellt,