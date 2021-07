Vor dem kommenden Gegner sind die Herren 65 des TC Dudenhofen gewarnt. Denn gegen die TG Bobstadt haben die Tennis-Cracks vor zwei Jahren keine gute Erfahrung gemacht. Doch nun stehen die Vorzeichen anders.

Die Herren 65 des TC Dudenhofen gehen selbstbewusst in das wichtige Duell im Abstiegskampf gegen Bobstadt (Freitag, 13 Uhr). Der 6:3-Derbysieg in Haßloch hat nämlich das Selbstvertrauen der TCD weiter steigen lassen. Doch Bobstadt, aktuell Tabellenvorletzter in der Regionalliga, ist ein unangenehmer Gegner. Beim letzten Zusammentreffen der beiden Teams vor zwei Jahren verlor Dudenhofen in der Südwestliga nach einer engen Auseinandersetzungen mit sechs Championstiebreaks mit 4:5.

TCD-Kapitän Werner Meyer sieht seinen Kader hoch motiviert, die damals so unglückliche Niederlage auszubügeln und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib zu vollziehen. Beide Teams haben derzeit 2:4 Punkte nach drei Spielen geholt. „Wir sind uns der Schwere dieser Aufgabe sehr wohl bewusst, werden aber kämpfen und alles daran setzen, die Partie mit hoffentlich etwas mehr Glück als beim letzten Mal, für uns zu entscheiden“, sagt Meyer. Die Qualität hierzu habe die Mannschaft auf jeden Fall. Mit Sebastian Neumer auf der Spitzenposition, Meyer, Gustav Emrich, Norbert Kaltz, Bernd Bohrer, Rainer Herrmann, Werner Moock, Gerd Wobido und dem zuletzt so stark auftrumpfendem Helmut Hauck soll der Sieg und der vorzeitige Klassenverbleib eingetütet werden.

Auf bestem Weg in die Oberliga sind die Herren 70 nach ihrem 5:1 bei der Spielgemeinschaft Waldsee/Otterstadt. Meyer, Bohrer, Herrmann in den Einzeln sowie die Doppel Meyer/Bohrer und Herrmann/Wolfgang Laser holten die Siegpunkte. In der finalen Partie gegen Boehringer Ingelheim reicht dem Team ein Remis zur Verbandsliga-Meisterschaft.dsch