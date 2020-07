Eine neue bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hat die Stadt Speyer am Freitag gemeldet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 115 Speyerer nachweislich mit dem Virus angesteckt. Zu der neuen Infektion liegen der Stadt nach Angaben von Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), keine näheren Informationen vor. Von den 115 gelten 106 Personen als bereits genesen. Zwei Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. In Quarantäne befanden sich am Freitag laut Verwaltung 26 Menschen.