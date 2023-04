Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jan Burgard blickt als Damen-Coach der HSG Lingenfeld/Schwegenheim nach acht Spieltagen in der Pfalzliga auf einen vor Rundenbeginn kaum zu erwartenden zweiten Tabellenplatz. Der in Herxheimweyher beheimatete Trainerstratege pflegt aber daneben in einem gemischten Chor noch seine zweite Leidenschaft.

„Wie der Handball, so gehört auch die Musik zu meinem Leben. Bereits von Kindheit an haben mich beide Bereiche begeistert“, berichtet der 52-Jährige im RHEINPFALZ-Gespräch. Auch auf Bodenständigkeit